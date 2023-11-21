ياسين بونو يحقق حلم طفل فلسطيني مبتور القدم (فيديو)

حقق ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي، أحد أحلام الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي والذي بترت إحدى رجليه خلال غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

ونشر الصحفي الفلسطيني هاني أبورزق فيديو للطفل الفلسطيني مبتور القدم قال خلاله أنه يحلم بمشاهدة ياسين بونو.

ومع انتشار الفيديو استجاب حارس المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي لرغبة الطفل.

وقام الصحافي الفلسطيني بالاتصال ببونو عن طريق تقنية الفيديو، وسلم الهاتف للطفل، وتبادلا الحديث، وسأل بونو أحوال عاصف، الذي عبر له عن أمنيته بأن يلتقيه، وأخبره أنه يعتبره قدوة له.

ورد بونو بأنه سيحقق له حلمه وسيلتقي به مستقبلا.

وبعد المكالمة، بكى الطفل عاصف من شدة التأثر وقال "حققت أحد أحلامي".

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ويتواجد بونو حاليا رفقة منتخب المغرب الذي يستعد لمواجهة تنزانيا، اليوم الثلاثاء قي "دار السلام" ضمن منافسات المجموعة الخامسة لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ولم يشارك منتخب المغرب في الجولة الأولى من التصفيات بسبب انسحاب منتخب إريتريا بينما فازت تنزانيا 1-0 أمام النيجر بمراكش الأحد الماضي وتفوقت زامبيا 4-2 على الكونغو.

المصدر: instagram/hani.aburezeq