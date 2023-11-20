وداعا ريال مدريد؟!.. مفاجأة في عقد ألونسو مع ليفركوزن

كشف فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني عن مفاجأة مدوية في عقد الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني للفريق.

والمفاجأة تخص الشرط الجزائي المزعوم الذي يسمح له بالانتقال إلى أحد أنديته السابقة، وتحديدا ريال مدريد أو ليفربول الإنجليزي.

وفي الآونة الأخيرة، خرجت تقارير تفيد بأن ألونسو أصر على أن يتضمن عقده مع باير ليفركوزن بندا يتيح له الرحيل إلى أحد الأندية السابقة التي لعب لها، وهو ما رد عليه كارو في تصريحات أدلى بها لمحطة "talk Sport" الإذاعية الإنجليزية.

Image: Xabi Alonso signing a Real Madrid shirt. pic.twitter.com/sshFlTln4V — Madrid Universal (@MadridUniversal) November 20, 2023

وقال كارو: "لا يوجد شرط جزائي في عقد ألونسو، لكنك لست بحاجة إلى ذلك. لدينا علاقة جيدة للغاية مع تشابي وهو يعلم أننا ناد جاد".

وأضاف الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن: "في نهاية المطاف، لن نجبر أي شخص على البقاء.. خاصة إذا كان لا يريد الاستمرار.. نريده أن يشعر بالسعادة والرضا معنا لدرجة أنه يريد البقاء فقط وهذا هدفنا".

وتابع: "لا يوجد شيء مدون في العقود، لكن في بعض الأحيان تكون الوعود غير المكتوبة على الورق بمثابة اتفاقيات أيضا، ونحن نعلم أنه إذا احتاج للقيام بخطوة في المستقبل سنكون قادرين على التحدث مع بعضنا البعض.. آمل ألا نحتاج للقيام بذلك، لأن تشابي سيبقى وسيكون سعيدا في ليفركوزن".

المصدر: "وسائل إعلام"