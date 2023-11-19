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انفلات جماهيري من أجل صلاح في لقاء مصر وسيراليون (فيديو)

الرياضة

انفلات جماهيري من أجل صلاح في لقاء مصر وسيراليون (فيديو)
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شهدت الدقائق الأخيرة من عمر مباراة مصر وسيراليون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نزول عدد من المشجعين إلى أرض الملعب من أجل التقاط صور محمد صلاح.

وقام عدد من الجماهير المتواجدة في المدرجات، باقتحام أرضية الملعب، من أجل الوصول لمحمد صلاح، والتقاط الصور معه، مما دفع لاعبي المنتخب المصري لحماية نجم ليفربول.

وعلى الفور، أوقف الحكم المباراة، وتدخل الأمن، وأمسك بأحد المشجعين، وتم إخراجه من الملعب ليستأنف اللعب من جديد.

المصدر: RT

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