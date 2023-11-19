انفلات جماهيري من أجل صلاح في لقاء مصر وسيراليون (فيديو)

شهدت الدقائق الأخيرة من عمر مباراة مصر وسيراليون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نزول عدد من المشجعين إلى أرض الملعب من أجل التقاط صور محمد صلاح.

وقام عدد من الجماهير المتواجدة في المدرجات، باقتحام أرضية الملعب، من أجل الوصول لمحمد صلاح، والتقاط الصور معه، مما دفع لاعبي المنتخب المصري لحماية نجم ليفربول.

جماهير منتخب سيراليون اقتحمو الملعب

من اجل الاعىْىْداء على " محمد صلاح " 😨! pic.twitter.com/jVkyG513ge — ابو تريكه (@_5TQ5) November 19, 2023

🚨 — محمد صلاح كاد ان يتعرض للضرب من مشجع اقتحم الملعب! pic.twitter.com/nNt3svG6n5 — عالم ليفربول (@LFCExtensive) November 19, 2023

جماهير سيراليون عملت هجمة مرتدة على محمد صلاح 😅😂 pic.twitter.com/LOsdetqzuI — علي الزيني (@alielzeny01) November 19, 2023

وعلى الفور، أوقف الحكم المباراة، وتدخل الأمن، وأمسك بأحد المشجعين، وتم إخراجه من الملعب ليستأنف اللعب من جديد.

المصدر: RT