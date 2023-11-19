ناشط مؤيد لفلسطين يوقف نهائي كأس العالم للكريكت (فيديو)

قام ناشط مؤيد لفلسطين بوقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت في الهند لفترة وجيزة يوم الأحد، وتمكن من اقتحام الملعب ومعانقة نجم المضرب الهندي الشهير فيرات كوهلي.

وركض الناشط الشاب وهو يرتدي قناعا بألوان العلم الفلسطيني وقميصا يحمل شعار "أوقفوا قصف فلسطين"، إلى ساحة الملعب الضخم الذي يتسع لـ132 ألف متفرج في أحمدآباد (غرب الهند).

وتدخل عناصر الأمن ليوقفوا المشجع ويقوموا باصطحابه إلى خارج الملعب، ثم استؤنفت المباراة بسرعة.

Probably this is the first time there's a cricket world cup going on with few of my fav players playing in the final and I have zero interest whatsoever in watching it.



But this really kinda made me smile today. An Australian man wearing Free Palestine and Stop Bømbing Palestine… pic.twitter.com/cWwIAlP71j — Halal Meme Wala (Retd.) (@YoursMemely) November 19, 2023

وحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المباراة النهائية بين بلاده وأستراليا، يرافقه نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس.

ويتعرض قطاع غزة في فلسطين لقصف إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد هجوم حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: وكالات