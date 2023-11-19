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تصفيات كأس العالم.. منتخب الجزائر يعود بفوز ثمين من موزمبيق

الرياضة

تصفيات كأس العالم.. منتخب الجزائر يعود بفوز ثمين من موزمبيق
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حقق منتخب الجزائر فوزه الثاني تواليا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوزه على مضيفه الموزمبيقي بهدفين دون رد في الجولة الثانية يوم الأحد.

وعانى المنتخب الجزائري على مدار الشوط الأول ومع بداية الثاني قبل أن يخطف هدف التقدم إثر هجمة مرتدة قادها البديل محمد أمين عمورة وأنهاها فارس شعيبي بهدف في الدقيقة 69.

وساهم عمورة في الهدف الثاني أيضا بعد أن خطف الكرة من أحد مدافعي موزمبيق ليتوغل داخل المنطقة وتصل بعدها الكرة للبديل الآخر رامز زروقي الذي وضع الكرة في الشباك بتسديدة قوية.

وشهدت المباراة إصابة الثنائي الجزائري عيسى ماندي وإسلام سليماني مطلع الشوط الأول وتم استبدالهما.

وهذا الفوز هو الثاني للمنتخب الجزائري في التصفيات بعد انتصاره في الجولة الأولى على الصومال بنتيجة 3-1.

وتصدرت الجزائر مؤقتا ترتيب المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، بينما بقي موزمبيق في المركز الثالث مع ثلاث نقاط.

المصدر: RT

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