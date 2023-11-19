تصفيات كأس العالم.. منتخب الجزائر يتعرض لضربتين مع بداية مباراته ضد موزمبيق

تلقى المنتخب الجزائري ضربتين موجعتين بإصابة لاعبين اثنين في صفوفه مع بداية مباراته ضد مضيفه الموزمبيقي ضمن الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

واضطر المدافع عيسى ماندي، لترك أرضية الملعب بعد مرور 14 دقيقة فقط بعد تعرضه لإصابة عضلية.

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ودخل محمد أمين توغاي بدلا من ماندي.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق عن استبدال ماندي حتى سقط المهاجم إسلام سليماني، متأثرا بالإصابة هو الآخر.

واضطر مدرب الجزائر جمال بلماضي للدفع بمحمد أمين عمورة بدلا من سلماني.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي ولكن المنتخب الموزمبيقي فرض سيطرته على اللقاء وسنحت له عدة فرص للتسجيل بينما قدم منتخب الجزائر أداء باهتا ومقلقا في الـ45 دقيقة الأولى.

المصدر:RT