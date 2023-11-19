تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر وسيراليون وتاريخ المواجهات بينهما

يلتقي منتخب مصر مع سيراليون، مساء اليوم الأحد على ملعب "صامويل دي كانيون" في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش.

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وتقام المواجهة في ليبيريا بدل سيراليون لعدم استجابة ملاعب الأخيرة للمعايير الدولية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها منتخب مصر مع نظيره منتخب سيراليون، وأول مرة منذ عام 2011.

ويبحث منتخب مصر عن فوزه الأول تاريخيا على منتخب سيراليون بعدما انتهى اللقاءان التاريخيان بين المنتخبين بالتعادل وفوز المنتخب السيراليوني.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد اكتساحه في الجولة الأولى جيبوتي بستة أهداف دون رد، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الرابع بنقطة واحدة تحصل عليها من تعادله سلبا مع إثيوبيا.

المصدر: RT + وكالات