شاهد.. رد فعل مبابي بعد تهكم مدربه في المنتخب على لويس إنريكي

تهكم مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشامب، على نظيره في باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، وذلك عقب نهاية مباراة "الديوك" ضد جبل طارق، أمس السبت في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.

وسئل ديشامب عن رأيه في أداء مبابي بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الفوز التاريخي لفرنسا على جبل طارق بنتيجة 14-0، وأجاب المدرب الفرنسي مازحا عبر قناة "TF1" الفرنسية: "لا.. أتوقع وأنتظر منه الكثير".

Didier Deschamps la joue comme Luis Enrique après le triplé de Kylian Mbappé :



« J'attends beaucoup plus de lui. » 😂



🎥 @TF1pic.twitter.com/gvmArvRLYP — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2023

وانفجر مبابي الذي كان يقف بجوار المدير الفني لمنتخب فرنسا، ضاحكا عند إدلاء ديشامب بهذا التصريح الساخر.

Didier Deschamps tacle (gentiment) Luis Enrique sur le triplé de Mbappé avec l'équipe de France contre Gibraltar (14-0) : "J'attends beaucoup plus de lui" 😅pic.twitter.com/889Nn1jl0w — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) November 19, 2023

وكان ديشامب يرد بهذا التصريح الساخر، على تصريحات مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي الذي انتقد مبابي بعدما سجل ثلاثة أهداف لسان جيرمان في مرمى ريمس (3-0) بالدوري الفرنسي الأسبوع الماضي.

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وقال حينها إنريكي: "ليس لدي أي شيء لأقوله عن الأهداف، لكنه (مبابي) يستطيع مساعدة الفريق بطرق أخرى".

وواصل "سأتحدث معه لكن هذه المحادثات ستكون خاصة بيننا، كيليان أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكننا نريد المزيد منه".

المصدر: "TF1"





