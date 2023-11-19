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شاهد.. رد فعل مبابي بعد تهكم مدربه في المنتخب على لويس إنريكي

الرياضة

شاهد.. رد فعل مبابي بعد تهكم مدربه في المنتخب على لويس إنريكي
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تهكم مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشامب، على نظيره في باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، وذلك عقب نهاية مباراة "الديوك" ضد جبل طارق، أمس السبت في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.

وسئل ديشامب عن رأيه في أداء مبابي بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الفوز التاريخي لفرنسا على جبل طارق بنتيجة 14-0، وأجاب المدرب الفرنسي مازحا عبر قناة "TF1" الفرنسية: "لا.. أتوقع وأنتظر منه الكثير".

وانفجر مبابي الذي كان يقف بجوار المدير الفني لمنتخب فرنسا، ضاحكا عند إدلاء ديشامب بهذا التصريح الساخر.

وكان ديشامب يرد بهذا التصريح الساخر، على تصريحات مدرب باريس سان جيرمان،  لويس إنريكي الذي انتقد مبابي بعدما سجل ثلاثة أهداف لسان جيرمان في مرمى ريمس (3-0) بالدوري الفرنسي الأسبوع الماضي.

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وقال حينها إنريكي: "ليس لدي أي شيء لأقوله عن الأهداف، لكنه (مبابي) يستطيع مساعدة الفريق بطرق أخرى".

وواصل "سأتحدث معه لكن هذه المحادثات ستكون خاصة بيننا، كيليان أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكننا نريد المزيد منه".

المصدر: "TF1"



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