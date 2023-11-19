إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي المصري بعد استبعاده من منتخب "الفراعنة" (صورة)

غازل نجم خط وسط نادي الأهلي المصري لكرة القدم، إمام عاشور، جماهير ناديه بعد أزمته الأخيرة مع منتخب "الفراعنة".

ونشر إمام عاشور عبر خاصية القصص على حسابه في منصة "إنستغرام"، صورة له من إحدى مباريات الأهلي وهو يقف أمام جماهير غفيرة في الملعب، وأرفق اللاعب الصورة بشعار الأهلي وقلب أحمر للتعبير عن حبه وامتنانه لجماهير "المارد الأحمر".

وكان المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، قرر استبعاد ثنائي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور ومعهما المحترف في ضمك السعودي طارق حامد، من معسكر المنتخب قبل مواجهة سيراليون المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم، لعدم التزامهم بالنظام.

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وساند قطاع كبير من جماهير الأهلي إمام عاشور وزميله حسين الشحات بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر، في حين أكد الأهلي أنه لن يعاقب لاعبيه مشددا على أن انضمام أو استبعاد اللاعبين من منتخب مصر شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب.

المصدر: RT