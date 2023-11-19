رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن عن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعقد لمدة عام ونصف العام، خلفا للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي أقيل بسبب تردي النتائج.

وقال نادي الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إن "مجلس إدارة شركة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد لله الحائلي يعلن عن التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لعام ونصف".

وغادر غاياردو الذي كان مدربا لنادي ريفربلايت وقاده لإحراز 14 لقبا في ثمانية أعوام قبل رحيله عنه في العام 2022، الأرجنتين أمس السبت متجها إلى جدة.

ومن المرتقب أن يقود المدرب الملقب بـ"الدمية"، نادي الاتحاد ونجمه الفرنسي كريم بنزيما، في مباراته المقبلة أمام الاتفاق، الجمعة المقبل في المرحلة الـ14 من الدوري السعودي.

وكان نادي الاتحاد، أعلن إقالة سانتو قبل عشرة أيام، على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 0-2.

المصدر: أ ف ب