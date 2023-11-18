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إقامة النسخة الثانية من كأس رئيس دولة الإمارات لقفز الحواجز في ضواحي موسكو

الرياضة

إقامة النسخة الثانية من كأس رئيس دولة الإمارات لقفز الحواجز في ضواحي موسكو
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استضاف مركز الفروسية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة بين 16 و18 نوفمبر الجاري، النسخة الثانية من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لقفز الحواجز.

وأقيمت البطولة بدعم شخصي من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد آل نهيان.

إقامة النسخة الثانية من كأس رئيس دولة الإمارات لقفز الحواجز في ضواحي موسكو
RT

وأصبحت البطولة تقليدا، يرمز إلى الصداقة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، ويعزز نشر رياضة الفروسية في كلا البلدين.

إقامة النسخة الثانية من كأس رئيس دولة الإمارات لقفز الحواجز في ضواحي موسكو
RT

وجاءت فكرة إقامة البطولة بمبادرة من السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، الذي خاطب المشاركين والجمهور قبل انطلاق النسخة الثانية من البطولة، مشيدا بإعداد الرياضيين ومتمنيا لهم التوفيق.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لقفز الحواجز في رياضة الفروسية، أقيمت في ديسمبر 2022 في ضواحي موسكو.

المصدر: RT

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