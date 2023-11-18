 
مباشر

استبعاد هالاند من مواجهة النرويج ضد اسكتلندا

الرياضة

استبعاد هالاند من مواجهة النرويج ضد اسكتلندا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfxv

يغيب المهاجم إيرلينغ هالاند عن مباراة النرويج ضد اسكتلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 والمقررة غدا الأحد، بسبب ما وصفها طبيب المنتخب النرويجي بإصابة مؤلمة في القدم.

وأصيب هالاند أثناء المشاركة في فوز النرويج بنتيجة 2-0 على جزر الفارو في مباراة ودية أقيمت الخميس الماضي.

وقال هالاند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم السبت "لسوء الحظ، سأغيب عن مباراة الغد ضد اسكتلندا. أتمنى للأولاد (اللاعبين) كل التوفيق. الآن العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقت ممكن".

ومن جانبه، قال طبيب المنتخب النرويجي، أولا ساند، إن إصابة القدم تركت هالاند يعاني من الألم وتقييد حركته.

ولن تؤثر نتيجة مباراة الأحد في غلاسكو على فرص التأهل لأي من المنتخبين، إذ تأهلت اسكتلندا بالفعل للبطولة القارية المقررة العام المقبل في ألمانيا، وتحتل النرويج المركز الثالث في المجموعة ولا يمكنها التأهل تلقائيا، رغم أنها لا تزال تمتلك فرصة للوصول إلى مباريات الملحق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا