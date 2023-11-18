استبعاد هالاند من مواجهة النرويج ضد اسكتلندا

يغيب المهاجم إيرلينغ هالاند عن مباراة النرويج ضد اسكتلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 والمقررة غدا الأحد، بسبب ما وصفها طبيب المنتخب النرويجي بإصابة مؤلمة في القدم.

وأصيب هالاند أثناء المشاركة في فوز النرويج بنتيجة 2-0 على جزر الفارو في مباراة ودية أقيمت الخميس الماضي.

وقال هالاند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم السبت "لسوء الحظ، سأغيب عن مباراة الغد ضد اسكتلندا. أتمنى للأولاد (اللاعبين) كل التوفيق. الآن العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقت ممكن".

Unfortunately, I am missing tomorrow’s game against Scotland. Wishing the boys all the best. Now treatment and trying to get back asap 💪🏻🙏🏻🇳🇴 pic.twitter.com/nnNGCWrypM — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 18, 2023

ومن جانبه، قال طبيب المنتخب النرويجي، أولا ساند، إن إصابة القدم تركت هالاند يعاني من الألم وتقييد حركته.

ولن تؤثر نتيجة مباراة الأحد في غلاسكو على فرص التأهل لأي من المنتخبين، إذ تأهلت اسكتلندا بالفعل للبطولة القارية المقررة العام المقبل في ألمانيا، وتحتل النرويج المركز الثالث في المجموعة ولا يمكنها التأهل تلقائيا، رغم أنها لا تزال تمتلك فرصة للوصول إلى مباريات الملحق.

المصدر: وكالات