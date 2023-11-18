بعد تشخيص إصابته.. فينيسيوس يغيب لفترة طويلة عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، التشخيص النهائي لإصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال النادي الملكي في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فينيسيوس جونيور، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة في أحد أوتار الركبة في ساقه اليسرى".

Communiqué médical de Vini Jr.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) November 18, 2023

ولم يكشف الريال عن مدة غياب نجمه البرازيلي، لكن خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، كتب على حسابه في منصة "إكس": "ستكون مدة غياب فينيسيوس جونيور، بناء على التشخيص الجديد، من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر، وفقا لوتيرة عملية التعافي".

🚨⚪️ Real Madrid expect Vinicius Jr to be out for at least 2 months, could be 2 months and half based on the recovery process.



One more big blow for Madrid after the injury of Camavinga, expected to be back in January. pic.twitter.com/av24f1tpmD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2023

وأضاف "ضربة كبيرة أخرى لمدريد بعد إصابة كامافينغا، المتوقع عودته في يناير".

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وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مواجهة البرازيل ضد كولومبيا (1-2) الخميس الماضي.

وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0.

وانضم البرازيلي إلى قائمة مصابي ريال مدريد، التي تضم الفرنسي إدواردو كامافينغا، ومواطنه أورلين تشواميني، والإسباني داني سيبايوس، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

المصدر: موقع ريال مدريد + فابريزيو رومانو