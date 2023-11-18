الجزائري ابن ناصر يكشف عن القميص "المحرم" على جسده

كشف لاعب الوسط الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، المحترف في صفوف نادي ميلان الإيطالي، عن الفريق الذي لن يحمل قميصه أبدا على مدار مسيرته.

وخلال مسيرته دافع ابن ناصر عن ألوان خمسة أندية وهي أرليز وتورس في فرنسا، وأرسنال الإنجليزي، وإمبولي الإيطالي قبل أن ينضم لمواطنه ميلان في العام 2019.

وفي تصريحات لموقع "Instant Foot"، قال ابن ناصر إنه لن يلعب أبدا لنادي إنتر الإيطالي الغريم التقليدي لفريقه الحالي ميلان.

🔴⚫️ Ismael Bennacer: “I’d never go to Inter. No chance. I’ve too much respect for AC Milan. For sure I’ll never wear Inter shirt”.



“I was surprised when Çalhanoglu signed for Inter… I’m not saying I’m gonna stay at Milan forever but for sure, Inter never”, told Instant Foot. pic.twitter.com/VqtFNtxoh0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2023

وأضاف: "لن أذهب أبدا إلى إنتر، وليس هناك سبيل لذلك".

وتابع: "أكن احتراما كبيرا لميلان، لذا من المؤكد بالنسبة لي أنني لن أرتدي قميص الإنتر أبدا".

وانتقد اللاعب الدولي الجزائري انتقال زميله السابق، التركي هاكان تشالهان أوغلو إلى صفوف إنتر قبل عامين، قائلا: "تفاجأت من انتقاله إلى الإنتر".

رغم ذلك، لم يستبعد ابن ناصر الرحيل عن ميلان: "لا أقول إنني سأبقى مع ميلان للأبد، لكن المؤكد أنني لن ألعب أبدا للإنتر".

ويغيب ابن ناصر الذي يعد من أبرز ركائز نادي ميلان، عن الملاعب منذ مايو الماضي، بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة، خلال مباراة فريقه ميلان أمام الغريم إنتر بالذات، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، ليخضع بعدها لعملية جراحية معقدة نوعا ما، حسب وصف اللاعب في تصريحات سابقة.

وتشير كل التوقعات إلى غياب صاحب الـ25 عاما عن مباريات ميلان خلال العام الحالي، فيما تبقى عودته تدريجيا مطلع العام المقبل أمرا محتملا، وهذا ما يجعله بعيدا عن حسابات منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا بساحل العاج بين شهري يناير وفبراير 2024.

المصدر: Instant Foot