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تصرف صادم لراموس مع قميص ريال مدريد (فيديو)

الرياضة

تصرف صادم لراموس مع قميص ريال مدريد (فيديو)
Globallookpress
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أثار المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، الجدل بتصرفه تجاه قميص ناديه السابق ريال مدريد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لراموس في سيارته، وهو يوقع على قمصان لناديه الحالي إشبيلية، وفريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما رفض التوقيع على قميص فريقه الأسبق ريال مدريد، وأبعده بيده خارج السيارة مرتين في تصرف صدم عشاق النادي الملكي.

وكان راموس انضم إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف عام 2005، ولعب معه 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية في صفوفه، قبل أن يرحل عنه في العام 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعاد راموس البالغ عمره 37 عاما، للعب مع فريق بداياته إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: RT



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