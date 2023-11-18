تصرف صادم لراموس مع قميص ريال مدريد (فيديو)

أثار المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، الجدل بتصرفه تجاه قميص ناديه السابق ريال مدريد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لراموس في سيارته، وهو يوقع على قمصان لناديه الحالي إشبيلية، وفريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما رفض التوقيع على قميص فريقه الأسبق ريال مدريد، وأبعده بيده خارج السيارة مرتين في تصرف صدم عشاق النادي الملكي.

Does anyone know why Ramos refused to sign the Real Madrid shirt? pic.twitter.com/i8ST09tZLH — WolfRMFC (@WolfRMFC) November 17, 2023

Real Madrid legend Sergio Ramos refused to sign a Real Madrid jersey. Madrid don’t know how to treat their legend apparently 😂😂pic.twitter.com/5aYsZOuZ7d — DesmundOris (@Desmund_Oris) November 18, 2023

وكان راموس انضم إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف عام 2005، ولعب معه 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية في صفوفه، قبل أن يرحل عنه في العام 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعاد راموس البالغ عمره 37 عاما، للعب مع فريق بداياته إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: RT





