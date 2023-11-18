الأهلي المصري يعلق على استبعاد نجميه من معسكر منتخب "الفراعنة"

قال مدير الكرة بالأهلي خالد بيبو، إن انضمام أو استبعاد اللاعبين من منتخب مصر شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، وذلك في تعليقه على استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من معسكر "الفراعنة".

وكان المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، قرر استبعاد ثنائي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور ومعهما المحترف في ضمك السعودي طارق حامد، من معسكر المنتخب قبل مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم لعدم التزامهم بالنظام.

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وأكد بيبو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الأهلي أن "استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شؤون فريقنا".

وأضاف: "وبالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تماما من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن".

وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب المصري وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم 2026.

المصدر: alahlyegypt