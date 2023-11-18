فينيسيوس يوجه رسالة لجمهوره بعد تعرضه للإصابة

وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، رسالة لجماهير منتخب بلاده وناديه ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع "السيليساو" في تصفيات مونديال 2026.

وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مواجهة البرازيل ضد كولومبيا (1-2) الخميس الماضي.

وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0.

ونشر النجم البرازيلي، يوم السبت، صورة له بالأبيض والأسود على موقع "إكس"، وهو يغادر الملعب مصابا وأرفقها بتعليق: "سنعود أقوى".

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أعلن أمس الجمعة في بيان، أن نجم ريال مدريد البالغ من العمر 23 عاما "خضع لفحوصات أكدت إصابته في عضلة الفخذ اليسرى الخلفية".

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وأضاف أن فينيسيوس الذي يعتبر عنصرا أساسيا في ترسانة هجوم البرازيل، سيغيب عن مباراة منتخب البرازيل الأسبوع المقبل أمام غريمه الأرجنتيني في تصفيات مونديال 2026.

المصدر: RT