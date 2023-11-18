مدرب منتخب إيطاليا يفاجئ جورجينيو بعد إهداره ركلة جزاء جديدة برعونة

فاجأ مدرب إيطاليا لوتشيانو سباليتي، لاعبه جورجينيو بعد إهداره ركلة من نقطة الجزاء للمرة الرابعة تواليا مع المنتخب وذلك خلال لقاء مقدونيا الشمالية أمس الجمعة في تصفيات "يورو 2024".

وفشل جورجينيو في التسجيل من ركلة ترجيحية في نهائي "يورو 2020" ضد إنجلترا، وأهدر كذلك ركلتين في مباراتين مختلفتين من تصفيات كأس العالم 2022 أمام سويسرا، ولو سجل واحدة فقط منهما كانت تأهلت إيطاليا للمونديال.

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وحملت وقتها الجماهير الإيطالية جورجينيو مسؤولية عدم التأهل لمونديال 2022، وهو ما جعل اللاعب يدخل في نوبة من البكاء عقب نهاية التصفيات.

وفي لقاء أمس ضد مقدونيا الشمالية، انبرى جورجينيو لركلة جزاء جديدة لكنه أهدرها برعونة.

وفي الوقت الذي يواجه فيه اللاعب دعوات لمنعه من تنفيذ ركلات الجزاء لإيطاليا مستقبلا، فاجأ سباليتي الجميع بتأكيده على أن لاعب الوسط سيواصل تنفيذ ركلات الجزاء.

وقال سباليتي بعد فوز إيطاليا على مقدونيا الشمالية 5-2: "جورجينيو قدم مباراة رائعة للغاية الليلة، لم يسدد الكرة بشكل جيد أثناء تنفيذه ركلة الجزاء لكن حارس المرمى تصدى لها بشكل جيد".

وأتم: "لقد أخبرته (جورجينيو) بأنه سينفذ ركلة الجزاء القادمة وقد وافق".

المصدر: ميرور