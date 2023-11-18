"وادا" تعاقب المجلس الأولمبي الآسيوي لسماحه برفع علم كوريا الشمالية

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، تغريم المجلس الأولمبي الآسيوي نصف مليون دولار أمريكي للسماح لكوريا الشمالية برفع علمها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في الصين.

وكانت "وادا" التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها، منعت عام 2021 كوريا الشمالية من استضافة أحداث دولية كبرى، أو رفع علمها في المحافل الدولية، باستثناء الألعاب الأولمبية والبارالمبية، لعدم اعتماد برنامج فاعل لمكافحة المنشطات.

ولكن "وادا" قالت إن علم كوريا الشمالية رفرف طوال النسخة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية التي أقيمت في هانغجو الصينية في أكتوبر الماضي، بما في ذلك الافتتاح والختام وتوزيع الميداليات.

وقال بيان "وادا": "رغم التذكير عدة مرات من قبل وادا قبل وخلال الألعاب، رفض المجلس الأولمبي الآسيوي الامتثال".

ولم يعلق المجلس الأولمبي الآسيوي على هذا القرار، ولديه ثلاثة أسابيع للطعن فيه.

المصدر: أ ف ب