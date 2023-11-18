أول تعليق للاتحاد المصري على استبعاد ثلاثة لاعبين من المنتخب لأسباب تأديبية

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عامر حسين، أن استبعاد الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر منتخب "الفراعنة" قرار خاص بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وبعد اكتساح جيبوتي بسداسية دون رد في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وقبل ساعات من السفر إلى ليبيريا لخوض مواجهته الثانية في التصفيات أمام سيراليون غدا الأحد، أظهر فيتوريا العين الحمراء للاعبيه طارق حامد، إمام عاشور وحسين الشحات، باتخاذ قرار تأديبي أعلن عنه الاتحاد المصري لفرض حالة من الانضباط داخل المعسكر.

وقرر المدرب البرتغالي استبعاد الثلاثي "لعدم التزامهم بالنظام"، بعد الفوز على جيبوتي 6-0 الخميس الماضي.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية في تعليقه على استبعاد الثلاثي: "فيتوريا صاحب القرار الأول والأخير في المنتخب الوطني المصري، وقراره باستبعاد الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات بسبب عدم التزام الثلاثي بقراراته لذلك تم استبعادهم من السفر مع المنتخب لمواجهة سيراليون".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري: "فيتوريا لا يتنازل في موضوع الالتزام ولا يستطيع أحد التدخل في مثل هذه المسائل لأنها أمور انضباطية".

وأشار عامر حسين إلى أن هناك إمكانية لدعوة الثلاثي المستبعد مجددا إلى المنتخب في المستقبل، موضحا أن المدرب البرتغالي لا يحبذ الدخول في خلاف مع اللاعبين بل يعاقب طبقا للواقعة فقط.

المصدر: وكالات