بعيدا عن تعنت ليفربول.. من عرقل إتمام صفقة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة؟

أثار الإعلامي الرياضي هتان النجار، ضجة واسعة بشأن فشل اتحاد جدة السعودي في ضم محمد صلاح، بعد تلميحه إلى وجود من عرقل إتمام الصفقة بعيدا عن تعنت ليفربول وتمسكه بنجمه المصري.

وبذل اتحاد جدة، أحد الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهودا متضافرة لضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن الفريق السعودي اصطدم بتعنت إدارة ليفربول التي رفضت التفريط في نجمها الأول رغم كل الإغراءات.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية حينها، أن كبار المسؤولين التنفيذيين السعوديين كانوا في لندن لإجراء محادثات مع ليفربول بشأن صلاح، بعد أن رفض "الريدز" بالفعل عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

ولكن الإعلامي الرياضي هتان النجار، زعم في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وجود من عرقل انضمام صلاح إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الماضي، بعيدا عن تمسك ليفربول باللاعب المصري.

يقولون ان المسؤول عن ملف الاستقطابات في الميركاتو الصيفي سيظهر اخيرا .. لا اريد منه سوى الاجابة على هذا السؤال؟!.

من حرم الاتحاد من محمد صلاح في كاس العالم؟!

لماذا وقف حتى ضد فكرة "الاعارة" كاخر حل ليكون في صفوف الاتحاد اسم عربي كبير في حدث عالمي؟!

ساظل متسائلا بحثا عن الحقيقة.! https://t.co/o3UPzha5tv — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) November 17, 2023

وألمح الإعلامي الرياضي إلى أن صلاح، كان من الممكن أن ينضم إلى نادي الاتحاد على سبيل الإعارة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لكن هناك من عرقل الصفقة.

وكتب هتان النجار: "يقولون إن المسؤول عن ملف الاستقطابات في الميركاتو الصيفي، سيظهر أخيرا.. لا أريد منه سوى الإجابة على هذا السؤال.. من حرم الاتحاد من محمد صلاح في كأس العالم؟ في إشارة إلى أن صلاح كان سيعزز صفوف الاتحاد المقبل على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها في السعودية خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل.

وأضاف الإعلامي الرياضي متسائلا: "من وقف حتى ضد فكرة الإعارة كآخر حل ليكون في صفوف الفريق اسم عربي كبير؟!.. سأظل متسائلا بحثا عن الحقيقة.!".

المصدر: RT + goal