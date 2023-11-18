 
مباشر

بعيدا عن تعنت ليفربول.. من عرقل إتمام صفقة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة؟

الرياضة

بعيدا عن تعنت ليفربول.. من عرقل إتمام صفقة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة؟
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfvs

أثار الإعلامي الرياضي هتان النجار، ضجة واسعة بشأن فشل اتحاد جدة السعودي في ضم محمد صلاح، بعد تلميحه إلى وجود من عرقل إتمام الصفقة بعيدا عن تعنت ليفربول وتمسكه بنجمه المصري.

وبذل اتحاد جدة، أحد الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهودا متضافرة لضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن الفريق السعودي اصطدم بتعنت إدارة ليفربول التي رفضت التفريط في نجمها الأول رغم كل الإغراءات.

إقرأ المزيد
الدوري السعودي يرفض رفع الراية البيضاء في صفقة صلاح
الدوري السعودي يرفض رفع الراية البيضاء في صفقة صلاح

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية حينها، أن كبار المسؤولين التنفيذيين السعوديين كانوا في لندن لإجراء محادثات مع ليفربول بشأن صلاح، بعد أن رفض "الريدز" بالفعل عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

ولكن الإعلامي الرياضي هتان النجار، زعم في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وجود من عرقل انضمام صلاح إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الماضي، بعيدا عن تمسك ليفربول باللاعب المصري.

وألمح الإعلامي الرياضي إلى أن صلاح، كان من الممكن أن ينضم إلى نادي الاتحاد على سبيل الإعارة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لكن هناك من عرقل الصفقة.

وكتب هتان النجار: "يقولون إن المسؤول عن ملف الاستقطابات في الميركاتو الصيفي، سيظهر أخيرا.. لا أريد منه سوى الإجابة على هذا السؤال.. من حرم الاتحاد من محمد صلاح في كأس العالم؟ في إشارة إلى أن صلاح كان سيعزز صفوف الاتحاد المقبل على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها في السعودية خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل.

وأضاف الإعلامي الرياضي متسائلا: "من وقف حتى ضد فكرة الإعارة كآخر حل ليكون في صفوف الفريق اسم عربي كبير؟!.. سأظل متسائلا بحثا عن الحقيقة.!".

المصدر: RT + goal

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا