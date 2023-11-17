رسميا.. فينيسيوس خارج قائمة البرازيل لمواجهة الكلاسيكو ضد الأرجنتين

يغيب جناح نادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور عن مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد الأرجنتين المقررة الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في فخذه الأيسر.

وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مواجهة البرازيل ضد كولومبيا (1-2) أمس الخميس.

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وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان، يوم الجمعة، إن نجم ريال مدريد البالغ من العمر 23 عاما "خضع لفحوصات أكدت إصابته في عضلة الفخذ اليسرى الخلفية".

وأضاف أن فينيسيوس الذي يعتبر عنصرا أساسيا في ترسانة هجوم البرازيل، سيغيب عن مباراة منتخب البرازيل الأسبوع المقبل أمام غريمه الأرجنتيني.

وكان فينيسيوس ألمح في وقت سابق إلى أن التوقعات ليست جيدة بالنسبة له كي يكون جاهزا لمواجهة الأرجنتين، وقال بعد خسارة البرازيل أمام كولومبيا: "بناء على ما أخبرني به الأطباء، سيكون الأمر صعبا بعض الشيء".

وأضاف "أعتقد أنها الإصابة السابقة نفسها. شعرت بألم في الجزء الخلفي من فخذي".

وغاب النجم البرازيلي عن الملاعب لمدة شهر بعد إصابته في فخذه الأيمن نهاية أغسطس الماضي خلال مباراة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولم يشارك في أول مباراتين للبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية ضد بوليفيا والبيرو في سبتمبر الماضي.

وتلتقي البرازيل مع الأرجنتين متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، الثلاثاء المقبل على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو.

المصدر: وكالات