استبعاد تير شتيغن من تشكيلة ألمانيا لمواجهتي تركيا والنمسا

استبعد حارس مرمى برشلونة ومنتخب ألمانيا مارك-أندريه تير شتيغن عن المباراتين الوديتين لبلاده ضد تركيا والنمسا بسبب معاناة من "ألم شديد في الظهر" كما أعلن مدربه يوليان ناغلسمان.

وقال ناغلسمان يوم الجمعة في مؤتمر صحفي عشية مواجهة تركيا على الملعب الأولمبي في برلين: "سيعود (تير شتيغن) إلى برشلونة، ولن يقف بين الخشبات الثلاث غدا. نأمل أن يستعيد كامل صحته بأسرع وقت ممكن".

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وأضاف المدرب الألماني أنه لا يعرف في الوقت الحالي الفترة التي سيغيب عنها تير شتيغن، موضحا "أعتقد بأن الأمر يتعلق بالجهاز الطبي لبرشلونة".

وكشف ناغلسمان أن إصابة تير شتيغن ظهرت قبل عقده للمؤتمر الصحفي الجمعة وأن القرار لاختيار البديل الذي سيلعب أساسيا لم يتخذ بعد، مبرزا أنه في هذا الصدد "سننتظر الحصة التدريبية الأخيرة قبل أن نتخذ قرارا سويا".

وفرض تير شتيغن نفسه أساسيا في غياب حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير العائد إلى الملاعب بعد فترة غياب دامت قرابة العام لإصابة بكسر في ساقه، لكن لم يتم استدعاؤه إلى معسكر المنتخب الألماني.

يذكر أن المنتخب الألماني يضم في الوقت الحالي ثلاثة حراس هم كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)، أوليفر باومان (هوفنهايم)، ويانيس بلاسفيتش (لايبزيغ).

وتلعب ألمانيا مع تركيا غدا السبت في برلين، قبل أن تحل ضيفة على النمسا الثلاثاء المقبل في فيينا في إطار استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل.

المصدر: أ ف ب