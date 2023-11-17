بداية مثالية لليبيا في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026

استهلت ليبيا مشوارها في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بفوز ثمين خارج أرضها على إسواتيني 1-0 يوم الجمعة في مبومبيلا الجنوب إفريقية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وأقيمت المباراة في جنوب إفريقيا لعدم استجابة ملاعب إسواتيني للمعايير الدولية.

وسجل مهاجم أهلي طرابلس أحمد كراوع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وتصدرت ليبيا المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام أنغولا والرأس الأخضر اللتين تعادلتا 1-1 أمس الخميس، فيما تلعب الكاميرون المرشحة بقوة للظفر ببطاقة النهائيات مع موريشيوس لاحقا.

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وتخوض ليبيا قمة نارية على أرضها الثلاثاء المقبل ضد ضيفتها الكاميرون في الجولة الثانية، فيما تلعب إسواتيني مع الرأس الأخضر، وموريشيوس مع أنغولا في اليوم ذاته.

ووزعت المنتخبات الإفريقية الـ54 (قبل انسحاب إريتريا من المجموعة الخامسة) على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم الموسعة والتي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل عنها إثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي محتمل في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المصدر: وكالات