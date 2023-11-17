بينهم ثنائي الأهلي.. مدرب منتخب مصر يستبعد 3 لاعبين من معسكر "الفراعنة" لأسباب تأديبية

استبعد مدرب منتخب مصر، روي فيتوريا، ثلاثة لاعبين من معسكر الفراعنة "لعدم التزامهم بالنظام"، بعد الفوز على جيبوتي 6-0 أمس الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقبل ساعات من السفر إلى ليبيريا لخوض مواجهته الثانية في التصفيات أمام سيراليون بعد غد الأحد، أظهر المدرب البرتغالي فيتوريا العين الحمراء للاعبيه طارق حامد، إمام عاشور وحسين الشحات، باتخاذ قرار تأديبي أعلن عنه الاتحاد المصري لفرض حالة من الانضباط داخل المعسكر.

🔴 | فيتوريا يستبعد ٣ لاعبين من معسكر منتخب مصر و مباراة سيراليون 🇪🇬



قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون ، وهم طارق حامد و إمام عاشور و حسين الشحات نتيجة عدم الالتزام… pic.twitter.com/wBndWFUJid — EFA.eg (@EFA) November 16, 2023

وكان حامد (ضمك السعودي) وعاشور والشحات (الأهلي) قد شاركوا في جزء من المران، ثم اشتكوا من آلام في القدم وقرروا بعدها عدم استكمال التمارين والدخول لغرف خلع الملابس.

إقرأ المزيد

وأشارت تقارير صحفية إلى عقد فيتوريا محاضرة في فندق اللاعبين أكد فيها أنه لن يسمح بالاعتراض على قراراته، مؤكدا بأنه لن يقبل بأي تقصير أو تهاون.

وعلق نائب رئيس الاتحاد المصري، خالد الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية "لفيتوريا الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائما له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا".

فيما طلب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي من محمد خالد غرابة مدير المنتخب، تقديم تقرير عن استبعاد الثنائي الشحات وعاشور، واستقر على عقد جلسة استماع مع اللاعبين للتعرف على أسباب استبعادهما من المعسكر.

وبعد فوزه على جيبوتي بسداسية نظيفة بينها رباعية لنجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يسعى منتخب مصر لتأمين صدارة المجموعة الأولى بفوز ثان تواليا على سيراليون.

المصدر: الاتحاد المصري + وكالات