تصفيات مونديال 2026.. قطر تسحق أفغانستان وسقوط مفاجئ للكويت (فيديو)

حقق المنتخب القطري فوزا عريضا على ضيفه الأفغاني 8-1 في مستهل مشواره في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وفرض المعز علي، هداف كأس آسيا الأخيرة 2019، نفسه نجما للمباراة بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 15 و26 و33 و45+3، فيما أضاف كل من حسن الهيدوس (11)، ومصطفى طارق مشعل (18)، وأحمد علاء الدين (53 من ركلة جزاء)، وتميم منصور (90+4) الأهداف الأربعة الأخرى لقطر.

اهداف منتخب قطر على افغانستان 8 - 1#الديربي

pic.twitter.com/3i7N2zhjor — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) November 16, 2023

وسجل هدف الضيوف الوحيد أمير الدين شريفي في الدقيقة 13.

وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب الهند مفاجأة بعدما أسقط مضيفه الكويتي بهدف نظيف على ملعب جابر الأحمد الدولي.

هدف |

منتخب الهند يتقدم 1 - 0 على الكويت في الدقيقة 75.. التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 #قنوات_الكاسpic.twitter.com/jhzQC0pPMZ — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023

وحمل الهدف الهندي توقيع مانفير سينغ في الدقيقة 76.

المصدر: وكالات