"الكاف" يعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في موسم 2022-2023.

وأعلن "الكاف" مطلع الشهر الماضي عن 30 مرشحا للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، قبل أن يتم تقليصها اليوم، إلى عشرة مرشحين وهم، الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسيميين، والسنغالي ساديو ماني، إضافة إلى أربعة من لاعبين من المنتخب المغربي هم سفيان أمرابط وياسين بونو ويوسف النصيري وأشرف حكيمي، والثنائي الكاميروني فينسنت أبو بكر وفرانك أنغويسا.

𝗔𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗲𝗻.



Your final shortlist for Player of the Year (MEN) award is here.#CAFAwards2023pic.twitter.com/BnCQcclhkZ — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

وسيمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 11 ديسمبر المقبل، جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، والمعروفة أكثر باسم الكرة الذهبية الإفريقية في حفل سيقام في مدينة مراكش المغربية.

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وبالنظر لإنجازات اللاعبين الأفارقة مع منتخبات بلدانهم ومع أنديتهم، فيتوقع أن تقتصر المنافسة على الكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023 بين الحارس المغربي ياسين بونو، النجم الجزائري رياض محرز، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

المصدر: "الكاف"