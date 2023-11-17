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"الكاف" يعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

الرياضة

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في موسم 2022-2023.

وأعلن "الكاف" مطلع الشهر الماضي عن 30 مرشحا للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، قبل أن يتم تقليصها اليوم، إلى عشرة مرشحين وهم، الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسيميين، والسنغالي ساديو ماني، إضافة إلى أربعة من لاعبين من المنتخب المغربي هم سفيان أمرابط وياسين بونو ويوسف النصيري وأشرف حكيمي، والثنائي الكاميروني فينسنت أبو بكر وفرانك أنغويسا.

وسيمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 11 ديسمبر المقبل، جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، والمعروفة أكثر باسم الكرة الذهبية الإفريقية في حفل سيقام في مدينة مراكش المغربية.

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وبالنظر لإنجازات اللاعبين الأفارقة مع منتخبات بلدانهم ومع أنديتهم، فيتوقع أن تقتصر المنافسة على الكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023 بين الحارس المغربي ياسين بونو، النجم الجزائري رياض محرز، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

المصدر: "الكاف"

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