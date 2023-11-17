موسم الرياض.. فيوري وأوسيك وجها لوجه في "حلبة النار"

يلتقي بطلا العالم للوزن الثقيل بالملاكمة البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك للمنافسة على لقب بطل العالم بلا منازع وذلك في نزال تاريخي الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيصبح الفائز أول بطل ملاكمة للوزن الثقيل "بلا منازع"، منذ أن نال البريطاني لينوكس لويس هذا اللقب قبل 24 عاما، لكن هذه المرة بـ4 أحزمة لأول مرة في التاريخ.

وسيقام نزال "حلبة النار" الأكبر في عالم الملاكمة، كجزء من موسم الرياض 2023، وسيتم نقله للجماهير في جميع أنحاء العالم بتنظيم من موسم الرياض.

ودخل فيوري الحاصل على بطولة مجلس الملاكمة العالمي "WBC"، وأوسيك الحاصل على بطولة كل من منظمة الملاكمة العالمية "WBO" ورابطة الملاكمة العالمية "WBA" والاتحاد الدولي للملاكمة "IBF" في شجار خلال تحدي النظر في الرياض، قبل أن يضطر الأمن إلى الفصل بينهما وذلك بعد المؤتمر الصحفي المخصص للنزال.

🚨🚨 TYSON FURY 🆚 OLEKSANDR USYK



LE FACE À FACE 👀



RDV LE 17 FEVRIER 2024 POUR LE COMBAT 🇸🇦pic.twitter.com/6g47IgaCRc — ARENA (@MMArena_) November 16, 2023

ولم يعرف بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة تايسون فيوري، الخسارة في 34 مباراة، حيث لعب 33 مباراة، فاز في 24 منها بالضربة القاضية، وتعادل في مباراة واحدة فقط، حيث سيطر على لقب بطل القسم منذ أن أطاح بفلاديمير كليتشكو في نوفمبر 2015.



وبعد توقف لأسباب شخصية، عاد تايسون مرة أخرى بطريقة تروى عبر العصور، بعد التعادل المثير للجدل ضد ديونتاي وايلدر في ديسمبر 2018، إلى أن انتزع لقب "WBC" العالمي من وايلدر بفوزه بالضربة القاضية في الجولة السابعة لمباراة العودة في فبراير 2020.



وفي لقائهما الثالث في2021، استطاع فيوري التعافي بعد سقوطه مرتين على الحلبة وفاز على وايلدر في الجولة الـ11، كما تمكن في 2022 من الفوز في مباراتين على ديليان وايت وديريك تشيسورا، بعد إيقاف الحكم لكل من المباراتين.



ولعب الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك 21 مباراة فاز فيها كلها، بما في ذلك 12 مباراة بالضربة القاضية، وحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 2012، ثم انتقل إلى صفوف الوزن الثقيل بعد هيمنته على لقب وزن الطراد بلا منازع.



وفي سبتمبر 2021، فاز أوسيك على أنتوني جوشوا ليصبح بطل العالم الموحد للوزن الثقيل وهزم جوشوا بقرار منقسم في مباراة العودة، بعد عام تقريبا، كما دافع عن ألقابه بالفوز في الجولة التاسعة على دانييل دوبوا في أغسطس، ويأمل في الانضمام إلى إيفاندر هوليفيلد باعتباره البطل الوحيد بلا منازع في وزن الطراد، الذي يكرر هذا الأمر في الوزن الثقيل.

المصدر: "وكالات"