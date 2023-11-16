بعد "سوبر هاتريك".. صلاح يتوجه بطلب خاص للجماهير المصرية (فيديو)

طلب محمد صلاح من جماهير بلاده العودة لمساندة المنتخب المصري وذلك بعد فوز "الفراعنة" على جيبوتي 6-0 لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وحضر بضعة آلاف لمتابعة المواجهة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس.

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وسجل صلاح أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في شباك جيبوتي، ليتربع على عرش قائمة أفضل الهدافين المصريين في تاريخ تصفيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفا متفوقا على النجم المعتزل محمد أبو تريكة الذي كان يتصدر الترتيب بـ14 هدفا.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الحضور الجماهيري، لم يكن أفضل شيء في مباراة اليوم، أتمنى من الجماهير أن تهتم بمباريات المنتخب أكثر من ذلك".

وأضاف: "أتمنى أن تعود الجماهير لمساندة المنتخب، لأنها تساند الأندية بشكل أكبر... وألا يكونوا معنا في مباراة حسم الصعود فقط".

وعن أرقامه الشخصية في المباراة قال: "النتيجة أهم. لعبنا بشكل جيد وسجلنا أهدافا كثيرة وبالتأكيد سعيد بالأهداف الأربعة ولكن المهم هو الفوز".

وعن بطولة أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، قال نجم ليفربول: "في البطولة الماضية لم نكن موفقين. الآن معنا مدرب جديد ونسير معه بشكل جيد وفزنا بمعظم المباريات، وبإذن الله يستمر الأداء والنتائج على هذا الطريق خلال البطولة".

المصدر: "أون تايم سبورتس 1"