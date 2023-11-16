الجزائري إسلام سليماني يحتفل بهدفه التاريخي في تصفيات المونديال برفع علم فلسطين (فيديو)

حقق المهاجم الجزائري إسلام سليماني، رقما تاريخيا بعدما سجل هدفا لمنتخب بلاده في مرمى الصومال في المباراة التي انتهت بفوز "الخضر" 3-1 ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وسجل سليماني الهدف الثالث في الدقيقة 80 بضربة رأس.

وتمكن سليماني بهدفه الجديد من معادلة رقم أسطورة منتخب كوت ديفوار، ديديه دروغبا، في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ تصفيات إفريقيا لكأس العالم برصيد 18 هدفا لكل منهما.

🔴🎥لاعب المنتخب الجزائري 🇩🇿 إسلام #سليماني يحتفل بعلم دولة #فلسطين 🇵🇸 بعد نهاية مباراة الجزائر والصومال pic.twitter.com/WT4xLH8nGB — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) November 16, 2023

اسلام سليماني يقال انه ولد في منقطة الجزاء pic.twitter.com/qgyQPkFwZo — SEHIL سهيل🇩🇿🇩🇿 (@sehilelhadj2) November 16, 2023

واحتفل سليماني بهدفه التاريخي برفع علم فلسطين مع الجماهير التي تواجدت في مدرجات ملعب "نيلسون مانديلا" في الجزائر



المصدر: RT