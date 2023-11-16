السومة يمنح سوريا فوزا ثمينا في بداية مشوارها بتصفيات مونديال 2026 (فيديو)

حقق منتخب سوريا فوزا صعبا على نظيره الكوري الشمالي 1-0 يوم الخميس في مدينة جدة السعودية، ضمن المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وفرض المنتخب السوري أفضليته في الثلث الأول من الشوط الأول من دون خطورة مباشرة على مرمى المنتخب الكوري، وحاول عمر السومة التسجيل مرتين برأسيتين جاورتا المرمى، فيما رد الكوريون الشماليون بهجمات مرتدة.

الدقيقة 37 |

منتخب سوريا يتقدم 1 - 0 على كوريا الشمالية عن طريق عمر السومة عبر ركلة جزاء .. التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#سوريا_كوريا_الشمالية#قنوات_الكأسpic.twitter.com/C9zUyBSvcD — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023

وانتهت محاولات الكوريين بين يدي الحارس السوري إبراهيم عالمة، إلى أن شهدت الدقيقة 37 خشونة من الحارس الكوري على المهاجم السوري عمر خريبين، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء ترجمها السومة إلى هدف الفوز الوحيد.

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وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضا فوز اليابان على ميانمار بخماسية دون رد.

وتصدرت اليابان بذلك ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام سوريا، في حين بقي رصيد كوريا الشمالية وميانمار خاليا من النقاط.

المصدر: وكالات