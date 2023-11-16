تصفيات مونديال 2026.. العراق يكتسح إندونيسيا (فيديو)

افتتح العراق مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، باكتساح ضيفه الإندونيسي 5-1 على ملعب البصرة الدولي الخميس، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل خماسية العراق، بشار رسن (20)، جوردي أمات (35 خطأ في مرماه)، أسامة رشيد (61)، يوسف الأمين (81)، وعلي الحمادي (89)، فيما أحرز شايني باتيناما هدف إندونيسيا الوحيد (45+3).

أهداف المباراة | #العراق 5 - 1 #اندونيسيا



التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#العراق_اندونيسيا#قنوات_الكاسpic.twitter.com/9QGKbpXRn1 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023

وهذا الفوز هو السادس للعراق في تاريخ لقاءاته مع إندونيسيا، من أصل سبع مباريات انتهت واحدة منها بالتعادل.

وبهذا الانتصار، تصدر العراق ترتيب المجموعة السادسة مع ثلاث نقاط، متقدما على نظيره الفيتنامي الذي اجتاز الفلبين بهدفين نظيفين.

ويحل المنتخب العراقي ضيفا على الفلبين في 21 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الثانية.

المصدر: وكالات