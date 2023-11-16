 
مباشر

تصفيات مونديال 2026.. العراق يكتسح إندونيسيا (فيديو)

الرياضة

تصفيات مونديال 2026.. العراق يكتسح إندونيسيا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfk6

افتتح العراق مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، باكتساح ضيفه الإندونيسي 5-1 على ملعب البصرة الدولي الخميس، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل خماسية العراق، بشار رسن (20)، جوردي أمات (35 خطأ في مرماه)، أسامة رشيد (61)، يوسف الأمين (81)، وعلي الحمادي (89)، فيما أحرز شايني باتيناما هدف إندونيسيا الوحيد (45+3).

وهذا الفوز هو السادس للعراق في تاريخ لقاءاته مع إندونيسيا، من أصل سبع مباريات انتهت واحدة منها بالتعادل.

وبهذا الانتصار، تصدر العراق ترتيب المجموعة السادسة مع ثلاث نقاط، متقدما على نظيره الفيتنامي الذي اجتاز الفلبين بهدفين نظيفين.

ويحل المنتخب العراقي ضيفا على الفلبين في 21 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الثانية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا