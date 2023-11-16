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"سوبر هاتريك" صلاح يمنح مصر فوزها الأول في تصفيات مونديال 2026 (فيديو)

الرياضة

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قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده لاكتساح مضيفه جيبوتي بسداسية دون رد لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وفرض صلاح نفسه نجما للمباراة بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 17، و22 (من ركلة جزاء)، و48، و70، وأضاف مصطفى محمد الهدف الخامس في الدقيقة 73، واختتم محمود تريزيغيه مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس (89).

وبهذه النتيجة، حصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط له ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضا بوركينا فاسو، إثيوبيا، سيراليون، وغينيا بيساو.

وكانت المباراة الافتتاحية لهذه المجموعة بين إثيوبيا وسيراليون انتهت بالتعادل السلبي.

وتلعب غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو غدا الجمعة.

المصدر: RT

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