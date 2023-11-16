"سوبر هاتريك" صلاح يمنح مصر فوزها الأول في تصفيات مونديال 2026 (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده لاكتساح مضيفه جيبوتي بسداسية دون رد لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وفرض صلاح نفسه نجما للمباراة بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 17، و22 (من ركلة جزاء)، و48، و70، وأضاف مصطفى محمد الهدف الخامس في الدقيقة 73، واختتم محمود تريزيغيه مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس (89).

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مصر 1-0 جيبوتي — تصفيات كأس العالم



هدف الأسطورة محمد صلاح ❤️⚽️

pic.twitter.com/peBaTaWeQ3 — عمرو (@bt3) November 16, 2023

مصر 2-0 جيبوتي



هدفين مصر، هدفين من محمد صلاح ❤️⚽️

pic.twitter.com/yL68ZmAHSY — عمرو (@bt3) November 16, 2023

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مصر 3-0 جيبوتي



ثلاث أهداف لـ المنتخب، ثلاث أهداف لـ الأسطورة



هاتريك محمد صلاح ❤️🇪🇬

pic.twitter.com/HdyIsvIOQy — عمرو (@bt3) November 16, 2023

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مصر 4-0 جيبوتي



4 أهداف كلها من الأسطورة محمد صلاح



سوبر هاتريك تاريخي من التاريخي، هدف رابع ❤️⚽️

pic.twitter.com/ZLU05RymXm — عمرو (@bt3) November 16, 2023

محمد مصطفى يضيف الهدف الخامس للمنتخب المصري 🔥⚽



مصر 5 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_كاس_العالمpic.twitter.com/abj1T5aTjw — Mostafa Nasr Eldin (@_moNasreldin_) November 16, 2023

هدف سااااادس عالمي من تريزيجيه ❤🔥 pic.twitter.com/57VePBVYFZ — ALAHLY LOVERS NEWS (@ahly_loversnews) November 16, 2023

وبهذه النتيجة، حصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط له ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضا بوركينا فاسو، إثيوبيا، سيراليون، وغينيا بيساو.

وكانت المباراة الافتتاحية لهذه المجموعة بين إثيوبيا وسيراليون انتهت بالتعادل السلبي.

وتلعب غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو غدا الجمعة.

المصدر: RT