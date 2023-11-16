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صلاح ينجو من التعرض لإصابة خطيرة في لقاء مصر وجيبوتي (فيديو)

الرياضة

صلاح ينجو من التعرض لإصابة خطيرة في لقاء مصر وجيبوتي (فيديو)
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نجا النجم المصري محمد صلاح من التعرض الإصابة خطيرة خلال لقاء منتخب بلاده أمام ضيفه جيبوتي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وتدخل مدافع منتخب جيبوتي إبراهيم وارساما، في الدقيقة 13، بشكل عنيف على قدم صلاح لاستخلاص الكرة منه، لكن النجم المصري تمكن في آخر لحظة من سحب قدمه وتفادى التعرض لإصابة ربما كانت خطيرة.

واحتج صلاح بشدة بسبب هذا التدخل العنيف، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب جيبوتي.

وسجل صلاح هدفي تقدم منتخب بلاده أمام جيبوتي 2-0، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

المصدر: RT

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