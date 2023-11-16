تصفيات مونديال 2026.. لبنان وفلسطين يفترقان على التعادل

تعادل منتخب لبنان مع نظيره الفلسطيني سلبا يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وحملت المباراة طابعا خاصا للمنتخبين جراء الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المحاصر، والتصعيد العسكري في جنوب لبنان.

ووقف لاعبو المنتخبين دقيقة صمت قبل بداية المباراة حدادا على ضحايا الحرب في غزة، وارتدى لاعبو المنتخب الفلسطيني كوفيّات بلادهم التقليدية خلال أداء النشيد الوطني.

وأقيمت المباراة على ملعب خالد بن محمد في مدينة الشارقة الإماراتية التي اختارها لبنان أرضا بيتية له، بغياب الجمهور بسبب العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على "رجال الأرز" وقضت بحرمانهم من جماهيرهم لمباراة واحدة، بعد أحداث الشغب في مباراتهم أمام سوريا في تصفيات مونديال 2022.

وكانت فلسطين الطرف الأفضل لكن ذلك لم يثمر عن فرص خطرة ندرت في المباراة من الطرفين.

وبهذه النتيجة، تصدرت أستراليا التي كانت استهلت منافسات المجموعة التاسعة صباح اليوم الخميس بفوز ساحق على بنغلاديش 7-0 الترتيب برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة للبنان وفلسطين.

المصدر: وكالات