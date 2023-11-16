المحكمة الرياضية تصدر قرارها بشأن دعوى بيراميدز ضد مشاركة الأهلي في دوري الأبطال

رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، يوم الخميس، الدعوى التي قدمها نادي بيراميدز ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الماضي.

واحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري في موسم 2021-2022 خلف الزمالك بينما جاء الأهلي في المركز الثالث.

ولكن الاتحاد المصري اختار الزمالك والأهلي لخوض دوري الأبطال نظرا لتأخر انتهاء مسابقة الدوري عن الموعد المحدد لاختيار الفرق المشاركة قاريا والاعتماد على ترتيب الدور الأول للدوري المصري.

ورفضت "كاس" دعوى بيراميدز بهذا الشأن وأكدت صحة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

يشار إلى أن الأهلي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخة الموسم الماضي.

المصدر: وكالات