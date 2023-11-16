تصفيات كأس العالم.. اليابان توجه إنذارا لسوريا بفوز ساحق على ميانمار

تغلبت اليابان على ضيفتها ميانمار 5-0 يوم الخميس، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، ضمن الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفرض مهاجم فينورد الهولندي، أياسي أويدا، نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 11 و45+4 و50، وأضاف لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، دايتشي كامادا (28) ولاعب وسط فرايبورغ الألماني، ريتسو دوان (86) الهدفين الآخرين.

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وجاء هذا الفوز الكاسح لليابان قبل مواجهتها ضد سوريا الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا كوريا الشمالية.

وتفتتح سوريا مشوارها في التصفيات بمواجهة كوريا الشمالية في وقت لاحق اليوم الخميس في مدينة جدة السعودية، الأرض البيتية لـ"نسور قاسيون".

المصدر: RT