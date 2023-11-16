بلماضي يكشف عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية

أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، أحقية نجم "محاربي الصحراء" رياض محرز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023.

وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل مباراة الجزائر بملعبها مع منتخب الصومال في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام مساء اليوم الخميس إن "محرز يستحق الكرة الذهبية الإفريقية (لأفضل لاعب في إفريقيا)، خاصة وأنه فاز بثلاثية تاريخية مع فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي".

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وأتم: "لا يوجد لاعبون أفارقة كثيرون فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا، لا أعرف المقاييس المعتمدة لمنح الكرة الذهبية الإفريقية لكنني أعتقد أن محرز هو الأفضل".

ومن المنتظر أن يمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في 11 ديسمبر المقبل، جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، في حفل سيقام بمدينة مراكش المغربية.

ويعد محرز المتوج بثلاثية تاريخية مع فريقه السابق مانشستر سيتي، وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا فضلا على كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب الحارس المغربي ياسين بونو، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، أبرز المرشحين للفوز بالجائزة الإفريقية.

المصدر: وكالات