بريطانية ترفض مواجهة شخص متحول جنسيا في نهائي بطولة بلياردو

رفضت البريطانية لين بينشيز المشاركة في نهائي أبطال البلياردو الإنجليزية للسيدات لأن منافستها كانت المتحولة جنسيا هارييت هاينز.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية، تصريحات بينشز البالغة 50 عاما: "كان انسحابي من النهائي أصعب شيء قمت به في حياتي، ألعب منذ 30 عاما ولم أتخل أبدا عن أي مباراة بلياردو".

وتابعت: "لقد كانت المباراة النهائية الرابعة في حياتي، لكن الكأس أو المال لا يعني شيئا بالنسبة لي بدون العدالة، هذا ما قلته لمدير البطولة بعد انتهائها".

وأضافت: "كنا جميعا سعداء للغاية عندما قرروا إنشاء دوري منفصل للسيدات، لم أنسحب أبدا من المباراة لإيذاء مشاعر شخص ما، لكن لا أحد يهتم بمدى إذلال الأمر بالنسبة لنا نحن النساء".

A female pool player reportedly refused to compete against a trans-identified male opponent at the Women’s Champions of Champions Final in Denbighshire, Wales, yesterday.



Lynne Pinches walked away from the table after being matched to play against Chris "Harriet" Haynes. pic.twitter.com/vLofQALosk — REDUXX (@ReduxxMag) November 13, 2023

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في السابق، سمح الاتحاد الدولي للبلياردو ومجموعة Ultimate Pool المنظمة التي تقام تحت رعايتها النسخة الإنجليزية من مسابقات البلياردو للأشخاص المتحولين جنسيا بالمشاركة في المسابقات النسائية.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 60 لاعبا محترفًا في البلياردو اتحدوا في معركتهم ضد القرار، الذين يعتبرون وجود أشخاص متحولين جنسيا في الدوريات النسائية يعد أمرا تمييزيا، كونه غالبا ما يتمتع الأشخاص المتحولين جنسيا بقوة أكبر في الجزء العلوي من الجسم، مما يسمح لهم بعمل فواصل افتتاحية أكثر قوة في المباريات.

المصدر: dailymail