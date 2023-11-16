رسالة عمر السومة لجماهير الأهلي بعد عودته إلى جدة

عبر الأسطورة السورية عمر السومة، عن سعادته الكبيرة بـ"العودة" إلى مدينة جدة مرة أخرى، بعد سنوات قضاها داخل أسوار النادي الأهلي السعودي.

ورحل السومة عن الأهلي في صيف 2021، عقب هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى، حيث انضم إلى العربي القطري، على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي.

وخلال اليومين الماضيين.. عاد النجم السوري إلى مدينة جدة، وظهر في تدريبات "قلعة الراقي"، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

إقرأ المزيد

وعن ذلك قال السومة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوريا: "أنا ولدت مرتين.. مرة في دير الزور ومرة في جدة".

وشدد عمر السومة، على عشقه الكبير للجماهير الأهلاوية، مؤكدا على أن علاقته معهم، أكبر من كرة القدم، وذلك ردا على دعوات دعمه في مباراة سوريا وكوريا الجنوبية.

واعتبر الأسطورة السورية، أن اللعب في مدينة جدة، سيكون عاملا مساعدا للفوز على الفريق الكوري، مقدما الشكر إلى السعودية، على استضافة مباريات بلاده.

المصدر: "وسائل الإعلام"