"هدفه أكبر من لعب كرة القدم".. السبب وراء موافقة بنزيما على عرض الاتحاد

أكد النجم كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، أنه لم يأت إلى المملكة العربية السعودية لمجرد لعب كرة القدم فحسب.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات على هامش حضوره منتدى "مسك العالمي "المنعقد في الرياض، مساء أمس الأربعاء: "أتيت إلى السعودية للمساهمة في المشروع الرياضي الكبير هنا".

وعبر بنزيما عن فخره في قيادة هجوم فريق اتحاد جدة، مؤكدا تفاؤله بمستقبل اللاعبين السعوديين.

وتابع: "أود أن أكون قدوة لهم، وأن أنقل خبرتي إليهم".

قائد نادي #الاتحاد كريم بنزيما في #منتدى_مسك_العالمي :



السعودية بلدي الثاني وأنا هنا ليس للعب كرة القدم فقط بل لتطويرها كذلك 🤩🇸🇦



👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼



pic.twitter.com/Pz6LewudwE — فيصل الشهري (@FaisalMov) November 15, 2023

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وأشار النجم الفرنسي الذي لعب في صفوف ريال مدريد لمدة سنوت، إلى أن الفرصة أتيحت له لاكتساب خبرات عريضة، موضحا أنه يريد أن ينقل هذه الخبرات للاعبين الشباب.

وختم: "أتعامل مع السعودية كوطن ثان لي، وأنا هنا لست فقط للعب كرة القدم بل للمساعدة أيضا في مشروع تطوير كرة القدم السعودية".

وانضم بنزيما البالغ 35 عاما إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، قادما من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، وفي عقد لمدة 3 سنوات كاملة.

يذكر أن بنزيما، سجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 13 مباراة رسمية مع العميد الاتحادي، في مختلف المسابقات.

المصدر: "وسائل إعلام"