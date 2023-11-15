كامافينغا يترك تدريبات فرنسا بعد تعرضه للإصابة من قبل زميله ديمبيلي (فيديو)

اضطر لاعب وسط ريال مدريد، إدواردو كامافينغا إلى مغادرة الحصة التدريبية لمنتخب بلاده فرنسا يوم الأربعاء في كليرفونتين بسبب إصابة في ركبته بعد احتكاك مع زميله عثمان ديمبيلي.

ويستعد المنتخب الفرنسي الذي تأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا، لمواجهة نظيره جبل طارق السبت المقبل في نيس ومضيفه اليوناني الثلاثاء المقبل في الجولتين الأخيرتين لمنافسات المجموعة الثانية من تصفيات "يورو 2024".

Eduardo Camavinga blessé au genou droit après un choc avec Ousmane Dembélé 😬



Le milieu du Real Madrid a dû quitter l'entraînement prématurément. Il a déclaré au staff « ça va, ça va » 🗣️



La gravité de sa blessure reste encore à déterminer pic.twitter.com/ngzkjoQ9f9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 15, 2023

🚨‼️ ¡Camavinga da el susto en el entrenamiento de @equipedefrance tras un choque con Dembéle!



👉 El jugador del @realmadrid se someterá a pruebas para ver cómo está su rodilla derechapic.twitter.com/jpGf71e4Ig — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 15, 2023

ويعزز الغياب المحتمل لكامافينغا السبت، وانسحاب زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني بسبب كسر في مشط القدم، من فرص رؤية لاعب الوسط الشاب لباريس سان جيرمان وارين زاير-إيمري أساسيا لأول مرة، ربما إلى جانب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو.

وسيصبح زاير-إيمري، في حال لعبه السبت، أصغر لاعب دولي فرنسي بعمر 17 عاما وثمانية أشهر و10 أيام منذ عام 1911 عندما خاض حامل الرقم القياسي فيليكس فيال في عمر 17 عاما وشهرين و15 يوما مباراة ضد لوكسمبورغ (4-1) في 29 أكتوبر 1911.

المصدر: وكالات