بين المغرب وإسبانيا.. دقيقة واحدة تنهي الجدل رسميا بشأن مستقبل لامين جمال

تواجد الجناح الإسباني الجنسية والمغربي الأصل، لامين جمال على رأس قائمة منتخب "لاروخا" لمواجهة قبرص غدا الخميس ضمن دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.

وبعد الأداء القوي الذي قدمه مع فريقه برشلونة هذا الموسم وبعد فترة طويلة من الجدل وتقارير تؤكد اقترابه من تمثيل منتخب المغرب، حسم لامين جمال موقفه في سبتمبر الماضي واختار تمثيل المنتخب الإسباني على المستوى الدولي.

وخاض اللاعب اليافع البالغ عمره 16 عاما، مباراتين حتى الآن مع المنتخب الإسباني أمام جورجيا ثم قبرص خلال شهر سبتمبر الماضي، وأبعدته الإصابة عن التواجد في تشكيلة إسبانيا التي واجهت اسكتلندا والنرويج الشهر الماضي.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فمازال بمقدور لامين جمال تغيير جنسيته الرياضية وتمثيل المغرب مستقبلا.

وتسمح لوائح "الفيفا" للاعبين مزدوجي الجنسية بتغيير جنسيتهم الرياضية شرط ألا يتجاوزوا ثلاث مباريات رسمية كحد أقصى للعب بقميص المنتخب الأول وقبل أن يبلغوا 21 عاما.

وتشترط القوانين أيضا مرور فترة 3 سنوات على آخر مباراة يخوضها اللاعب مع المنتخب الأول وأول مباراة مع المنتخب الذي غير إليه جنسيته الرياضية.

وبالتالي، ففي حال مشاركة لامين جمال في مباراة إسبانيا أمام قبرص غدا الخميس، ولو لدقيقة واحدة، فسيتأكد رسميا أن اللاعب الشاب سيمثل إسبانيا على مدار مسيرته ولن يستطيع بعد ذلك تغيير جنسيته الرياضية لحمل قميص المغرب.

وأصبح لامين جمال في أبريل الماضي، وبعمر 15 عاما و290 يوما، أصغر لاعب يشارك في تاريخ نادي برشلونة بالدوري الإسباني "لا ليغا"، كما بات خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني.

ويتمتع اللاعب الشاب، بقدرات رائعة في المراوغة والتمرير والتسجيل، وهو قادر على اللعب في مركز قلب الهجوم أو لاعب خط وسط مهاجم أو كجناح في الغالب على الجهة اليمنى.

يذكر أن لامين جمال أو الأمين جمال، مولود في إسبانيا عام 2007، لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ويحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

المصدر: RT