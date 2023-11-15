مدرب جيبوتي يتحدث عن خططه لإيقاف صلاح عشية مواجهة مصر في تصفيات المونديال

علق المدير الفني لمنتخب جيبوتي، عبد الرحمن عقيل على مواجهة نظيره المصري غدا الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال عقيل خلال المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة: "لقد فضلنا أن نخوض فترة الإعداد في مصر، وقد حققنا استفادة كبيرة من المنشآت الموجودة هنا".

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وأضاف: "منتخب مصر قوي، لقد جئنا لمواجهة واحد من أفضل منتخبات العالم والمنتخب الأفضل في إفريقيا، لكن لدينا تطلعات كبيرة".

وتابع: "سنقدم كل ما لدينا وننتظر النتيجة في النهاية، لقد درسنا منتخب مصر جيدا ولدينا استراتيجية سنحاول تطبيقها في المباراة".

وعن كيفية إيقاف نجم المنتخب المصري محمد صلاح، قال عقيل: "بالطبع هناك العديد من النقاط يجب أن نركز عليها خلال المباراة، صلاح من أفضل لاعبي إفريقيا وهو لاعب يؤدي مباريات ويسجل كثيرا، لكن ما يهم أن لدينا حلول لإيقافه".

وأكمل: "لدينا بعض الخطط والحلول لذلك، لكن هل يمكننا إيقافه (صلاح) أم لا؟ لا نعرف، هو لاعب رائع لكن كرة القدم لعبة جماعية، ومنتخب مصر ليس فقط صلاح، هناك الكثير من الأسماء مثل النني ومرموش ومصطفى محمد".

المصدر: وكالات