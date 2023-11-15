في مباراة مثيرة.. المغرب يقتنص فوزا "قاتلا" أمام الجزائر (فيديو)

انتزع المنتخب المغربي فوزا "قاتلا" أمام نظيره الجزائري بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت يوم الأربعاء لحساب الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم للشباب في تونس.

وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل في حدود الدقيقة 21 بهدف من توقيع معاد ضحاك، ثم ضاعف نعيم بيار النتيجة لـ"أشبال الأطلس" بحلول الدقيقة 38.

وبعدها، انتفض المنتخب الجزائري ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب أنيس فتاحين، ثم هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب بن أحمد كوحيلي من ركلة جزاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وبالتحديد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خطف إلياس بومسعودي هدف الانتصار للمغرب.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة، بينما تكبد المنتخب الجزائري هزيمته الثانية وبقي بلا نقاط.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا للشباب خمسة منتخبات وهم مصر، وليبيا، والجزائر، وتونس والمغرب وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة.

المصدر: RT