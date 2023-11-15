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بالدموع.. عمرو وردة يكشف عن مرضه وسبب انقطاعه عن التدريبات مع فاركو (فيديو)

الرياضة

بالدموع.. عمرو وردة يكشف عن مرضه وسبب انقطاعه عن التدريبات مع فاركو (فيديو)
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رد عمرو وردة لاعب نادي فاركو المصري على التقارير التي تحدثت عن فسخ تعاقده مع الفريق بسبب غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه يخضع للعلاج النفسي لمعاناته من الاكتئاب.

وتعاقد فاركو مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر في 21 سبتمبر الماضي، بعد رحيله عن نادي وأنورثوسيس فاماجوستا القبرصي.

وقبلها أعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده مع عمرو وردة بالتراضي في 24 أغسطس الماضي بعد 12 يوما من التعاقد معه في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

وبعد انتشار أنباء عن فسخ تعاقده مع فاركو، قال عمرو وردة في تصريحات تلفزيونية: "البعض يحاول إنهاء مسيرتي الكروية مبكرا، لقد تعرضت لمتاعب نفسية بعد الأحداث التي تعرضت لها مؤخرا، ورحيلي عن الرجاء المغربي وفشل انتقالي لأكثر من فريق".

وواصل: "تحدثت مع إدارة فاركو للتأكد من أنباء فسخ عقدي، وأكد لي جون إدوارد (الرئيس التنفيذي للنادي) أنه لم يتم فسخ العقد".

وتابع: "فاركو يعلم أنني أخضع للعلاج، وأتعرض لنوبات، وأحصل على أدوية، ولا أعلم سر ترويج أنباء غير رسمية عن رحيلي عن الفريق".

وأتم عمرو وردة باكيا: "أحلم بالعودة لمنتخب مصر مرة ثانية، وفقط أريد وقوف الناس بجانبي، أنا لست مرتاحا نفسيا بسبب ما أراه في بلدي رغم أنني من المفترض أكون متواجدا في أمان، أتمنى الاستمرار في كرة القدم ولكني غير قادر، التعب النفسي سيئ وأنا حاليا عمري 30 سنة.. ربنا غفور رحيم، من يخطئ يستغفر وربنا سيحبه.. الله غفور رحيم وأنا مريض نفسي وأحتاج إلى الدعم".

المصدر: وكالات

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