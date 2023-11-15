بيكهام: انضمام ميسي إلى إنتر ميامي هدية للولايات المتحدة

قال ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي لكرة القدم، إن تعاقد فريقه مع بطل مونديال قطر العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري الأمريكي.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق في حديث لوكالة "فرانس برس" يوم الأربعاء على هامش مباراة ضمن كأس العالم للكريكيت في بومباي: "عندما يخبرني أحدهم أن ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن أصدق ذلك حتى الآن".

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وتابع الدولي الإنجليزي السابق: "بصفتي مالكا، أنا فخور جدا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن الإتيان بليو إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الأمريكي لكرة القدم".

وأردف بيكهام الذي اعتزل كرة القدم عام 2013 "لأن شخصا مثله (ميسي) يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين. لهذا السبب أردنا ليو في الفريق. بالطبع، نريد أيضا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين في الولايات المتحدة".

وعن حظوظ إنجلترا في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، قال قائد "الأسود الثلاثة" السابق "أنا أؤمن بالفعل بهذا المنتخب الإنجليزي. أنا أؤمن بالمدرب غاريث ساوثغيت، وبما يفعله منذ سنوات عدة. لقد خسرنا مع الأسف في نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إيطاليا، لكننا اقتربنا جدا من الفوز".

وتابع "في كأس أوروبا 2024، لدينا فرصة بالفعل، في ظل تواجد لاعبين شباب مثل كول بالمر وجود بيلينغهام وآخرين. وبالطبع هناك القائد الهداف هاري كاين الذي يتابع دوره كقدوة للفريق ويسجل الأهداف".

المصدر: أ ف ب