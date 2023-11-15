نيمار ممنوع من المشي

كشف رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل مستجدات حالة نيمار جونيور نجم الهلال السعودي، بعد خضوعه لعمل جراحي في الركبة.

وقال لاسمار في تصريحات أبرزتها شبكة "RMC" سبورت، إن نيمار يتعافى بشكل جيد، مضيفا: "لكنه لا يزال في المرحلة الأولى".

وأشار: "إنها إصابة صعبة، فهي تشمل إصابة في الركبة مع تمزق في الأربطة، مع أخرى في الغضروف المفصلي، وكان لابد من إجراء خياطة، ولهذا السبب، كان ممنوعا من المشي لبعض الوقت".

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وأوضح طبيب منتخب البرازيل: "بسبب الإصابات المصاحبة، بالإضافة إلى الرباط الصليبي، سيخضع نيمار لعملية إعادة تأهيل بطيئة وطويلة، وهو يدرك ذلك".

وختم لاسمار تصريحاته: "والجهاز الطبي أيضا يدرك الأمر، لكننا سعداء للغاية برد فعل نيمار، فهو جيد جدا".

وكان نيمار جونيور البالغ 31 عاما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة يوم 17 أكتوبر الماضي، خلال مباراة البرازيل ضد أوروغواي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأنهت هذه الإصابة موسم نيمار جونيور بعد 5 مباريات فقط بقميص الهلال السعودي، الذي ضمه من بي إس جي مقابل 90 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: kooora