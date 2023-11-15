الإصابات تضرب صفوف المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم

يغيب الظهير الأيسر لمنتخب السعودية ياسر الشهراني عن مباراة الأخضر ضد باكستان في التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره باكاستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية غدا الخميس، على ملعب "عبد الله آل ديسيل".

وحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الشهراني أصيب بآلام في عضلة الساق، أمس، ولم يتمكن من أداء التدريبات ميدانيا برفقة زملائه.

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وأوضحت أن بدلا من التدريب بدأ اللاعب الخضوع إلى جلسات العلاج الطبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، ورجحت مصادر خروجه من حسابات المباراة المقبلة.

وعانى الأخضر من العديد من الإصابات في المعسكر الحالي، إذ تعرض أمين يحيي لإصابة وترك المعسكر، إلى جانب سالم الدوسري وناصر الدوسري.

ويلاقي "المنتخب الأخضر" نظيره الأردني، الثلاثاء المقبل 21 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"