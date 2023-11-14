ضربة لمانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك بإصابة هويلوند وإريكسن

تعرض مانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك لضربة بإصابة راسموس هويلوند وكريستيان إريكسن اللذين انسحبا من تشكيلة بلادهما لمواجهة سلوفينيا وإيرلندا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024.

ويحوم الشك حول تمكن المهاجم الدنماركي هويلوند من المشاركة مع يونايتد في مباراته ضد مضيفه غلطة سراي التركي في 29 نوفمبر المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تعرضه لشد عضلي في نهاية المباراة التي فاز بها فريقه على لوتون السبت الماضي 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي نفس المباراة، أصيب الدنماركي الآخر إريكسن بسبب مشكلة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر، ما سيحرم منتخب بلاده من جهوده وهويلوند في سعيه للحصول على نقطتين من مباراتيه الأخيرتين في التصفيات من أجل حسم بطاقته إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وقال يونايتد في بيان "يعاني كريستيان من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر تقريبا، بينما يعاني المهاجم راسموس من شد عضلي ونأمل عودته قبل نهاية نوفمبر الجاري".

واعتبر المدرب الهولندي ليونايتد إريك تن هاغ أن قائمة الإصابات في الفريق أدت إلى النتائج المتأرجحة التي يحققها "الشياطين الحمر" في بداية هذا الموسم.

وغاب المدافعان الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس ولوك شو عن معظم فترات الموسم، بينما يتبعد لاعب الوسط المؤثر البرازيلي كازيميرو بسبب إصابة في أوتار الركبة.

المصدر: وكالات